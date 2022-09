Brussel vertelt landen dat prijsplafond gas niet zonder risico is

woensdag 28 september 2022 , 20:38

BRUSSEL (ANP/RTR) - Het instellen van een gasprijsplafond is moeilijk en brengt risico's met zich mee als het gaat om de energiezekerheid. Daarvoor heeft de Europese Commissie de EU-lidstaten gewaarschuwd.

Brussel heeft woensdag een document met landen gedeeld waarin verschillende opties worden geanalyseerd die de EU zou kunnen overwegen om de hoge gasprijzen te beteugelen. Dat gebeurde nadat 15 van de 27 lidstaten van het landenblok er deze week bij de EU op hadden aangedrongen een plafond voor gasprijzen voor te stellen. Volgens het document dat persbureau Reuters inzag, kan de invoering van een maximumprijs voor alle handelstransacties - zowel voor vloeibaar gemaakt aardgas als voor leveringen via pijpleidingen - de grensoverschrijdende gasstromen tussen EU-landen in gevaar brengen.

Bij een aanbodtekort zouden meerdere landen het prijsplafond voor gas kunnen bereiken. Dat betekent concreet dat de markt niet langer helpt bij het sturen van gasstromen naar regio's waar de vraag groot is of het aanbod schaars, aldus de commissie. Ze suggereert dat een maximumprijs alleen kan werken als een nieuwe entiteit wordt opgericht om de schaarse brandstofvoorraden tussen de verschillende landen te verdelen en te verzenden.

Als de EU een maximumprijsvoorstel voor gas goedkeurt, moet het blok ook "aanzienlijke financiële middelen" vinden om ervoor te zorgen dat landen gas kunnen blijven kopen van de wereldmarkten waar andere kopers bereid kunnen zijn om meer te betalen dat het EU-maximum, aldus de commissie. Het is nog niet bekend waar dit geld vandaan moet komen.

De EU-landen zijn het er niet over eens of een maximumgasprijs juist helpt bij het verlichten van de bevoorradingsproblemen nadat Rusland de gasleveringen aan de EU-landen heeft verminderd, of dat die dit juist belemmert.

Frankrijk, Italië, Spanje, Polen en elf andere landen drongen er dinsdag bij de commissie op aan een prijsplafond voor alle gastransacties op groothandelsniveau voor te stellen om de stijgende inflatie te beteugelen. Onder meer Duitsland, Nederland en Denemarken zijn tegen. De besprekingen over mogelijke prijsplafonds worden vrijdag voortgezet op een bijeenkomst van de EU-ministers van Energie. Zij zullen ook over een pakket maatregelen beslissen dat Brussel vorige week voorstelde, waaronder een belasting op buitengewone winsten voor energiebedrijven.

