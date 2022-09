ECB-bestuurder: weer grote rentestap nodig in oktober

woensdag 28 september 2022 , 18:37

VILNIUS (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) zou tijdens de komende rentevergadering in oktober de rente in een klap met nog eens 75 basispunten (0,75 procentpunt) moeten verhogen waarna kleinere rentestappen daarna ook nog nodig zijn. Dat zei de Letse ECB-bestuurder Martins Kazaks.

"In de huidige situatie kunnen we nog steeds grote stappen zetten, en de volgende stap moet nog steeds groot zijn omdat we nog ver verwijderd zijn van tarieven die in overeenstemming zijn met 2 procent inflatie", zei Kazaks woensdag in een interview in Vilnius. "Ik ben voorstander van 75 basispunten. Laten we een grotere stap zetten en de tarieven sneller verhogen."

De Letse beleidsmaker zei daar direct bij dat verhogingen met 75 basispunten vanaf nu niet de standaard is. Volgens hem is het waarschijnlijk dat, zodra de tarieven meer in overeenstemming zijn met de inflatiedoelstelling, toekomstige stappen "iets voorzichtiger zullen zijn".

Zijn oproepen tot krachtig optreden zullen waarschijnlijk worden herhaald door andere functionarissen uit het Oostzeegebied. Zij komen donderdag bijeen voor een conferentie in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De inflatie in de regio bedraagt momenteel meer dan 20 procent.

De stijgende prijzen als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende energiecrisis hebben de ECB-beleidsmakers ertoe aangezet de rente voor het eerst in meer dan tien jaar te verhogen. Dat gebeurde eerder deze maand met een historische 0,75 procentpunt. De stijging van de prijzen gaat gepaard met toenemende zorgen over een recessie.

Op de financiële markten wordt de kans dat de rentes in oktober met nog eens 75 basispunten wordt verhoogd op 40 procent geschat. Een dergelijke verhoging zou de depositorente verdubbelen tot 1,5 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2009.

