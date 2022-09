Von der Leyen kondigt 'bijtende sancties' tegen Rusland aan vanwege refererenda en mobilisatie

woensdag 28 september 2022 , 17:00

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil Rusland met "bijtende sancties" treffen na de recente "escalatie" rond de oorlog in Oekraïne, hebben Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU-buitenlandchef Josep Borrell gezamenlijk in Brussel verklaard. Op tafel liggen een plafond voor olieprijzen, verdere invoerbeperkingen van Russische producten en een nieuw EU-uitvoerverbod van goederen die Moskou militair zou kunnen gebruiken. Ook zouden EU-burgers niet meer in het bestuur mogen zitten van een Russisch bedrijf en worden individuen en bedrijven die de volgens hen "illegale" referenda in Oekraïne hebben georganiseerd op de sanctielijst gezet.

Het dagelijks EU-bestuur is al enige tijd in onderhandeling met de 27 EU-lidstaten over een nieuw sanctiepakket dat door de recente ontwikkelingen weer meer urgentie hebben gekregen. Dat zijn de volgens Brussel waarschijnlijke Russische sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee, de Russische oproep van 300.000 reservisten, de dreiging met het gebruik van kernwapens door president Vladimir Poetin en de referenda in de bezette delen van Oekraïne. Tot nu toe zijn zeven Europese sanctiepakketten van kracht geworden.

Von der Leyen zei dat het importverbod van Russische goederen, waaronder mogelijk diamanten, Moskou 7 miljard euro aan inkomsten zal kosten. Borrell zei dat de EU nooit de uitslag van de "nep-referenda" over aansluiting bij Rusland zal erkennen. De lidstaten moeten de voorstellen nog goedkeuren, maar volgens diplomaten zijn ze nog niet zo ver.

Delen

Terug naar boven