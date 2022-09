Von der Leyen: 'sterkst mogelijk reactie' nodig tegen sabotage Nord Stream-gaspijpleidingen

woensdag 28 september 2022 , 0:10

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De schade aan de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee is veroorzaakt door opzettelijk handelen. Dat zei de Deense premier Mette Fredriksen. Volgens haar kan er geen sprake zijn van een ongeluk. Wie er achter de schade zit, is volgens de Deense nog niet bekend.

Europa is ondertussen een onderzoek begonnen naar de grote lekken in twee Russische pijpleidingen die dinsdag gas spuwden in de Oostzee bij Zweden en Denemarken. Zweden startte op zijn beurt een voorlopig onderzoek naar mogelijke sabotage.

De schade lijkt door explosies te zijn ontstaan, aldus Denemarken. De gaten in de leidingen zijn te groot voor een ongeluk, zoals wanneer ze geraakt zouden zijn door een anker. De beschadigde pijpleidingen liggen op een diepte van 70 tot 90 meter onder de zeespiegel.

Volgens de Deense minister van Klimaat gaat het zeker een week duren om het lek te dichten. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel zou Berlijn door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA weken geleden al gewaarschuwd zijn voor mogelijke aanvallen op de gaspijpleidingen.

Volgens Zweden is de schade zeer vermoedelijk veroorzaakt door sabotage. Stockholm sluit nog geen enkel scenario uit. Verder staan de Zweden klaar om militaire middelen vrij te spelen, mocht dat nodig zijn. Volgens premier Magdalena Andersson is er geen sprake van een aanval op Zweden. Het land staat over de ontwikkelingen in nauw contact met partners als de NAVO en buurlanden als Denemarken en Duitsland.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, sprak van sabotage. Ze zei dat de "sterkst mogelijke reactie" nodig is. Het Witte Huis liet weten dat de Verenigde Staten niet willen speculeren over de oorzaak, maar dat ze wel bereid zijn om Europese inspanningen om onderzoek te doen steunen.

