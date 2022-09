Meer Russen naar EU sinds mobilisatie

dinsdag 27 september 2022 , 18:17

WARSCHAU (ANP) - Na de afkondiging van de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland zijn meer Russen naar de Europese Unie gekomen. Volgens cijfers van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex staken vorige week bijna 66.000 Russen de grens van een EU-lidstaat over. Dat is 30 procent meer dan een week eerder.

De meeste Russen reisden naar Finland en Estland. De afgelopen vier dagen kwamen 30.000 Russische burgers in Finland aan. Ook andere buurlanden van Rusland melden stijgende aantallen Russen die er hun toevlucht zoeken sinds de mobilisatie. Al bijna 100.000 Russen reisden naar buurland Kazachstan. In Georgië arriveren al twee keer zoveel Russen als voorheen.

Frontex gaat ervan uit dat de komende tijd nog meer Russen zich zullen melden bij grensovergangen met EU-landen als gevolg van de mobilisatie. Op langere termijn verwacht de organisatie dat meer mensen vanuit Oekraïne en Rusland illegaal de EU proberen binnen te komen. Frontex verwacht dat dat ook zal gebeuren als Rusland de grenzen gaat sluiten voor dienstplichtigen.

Sinds Rusland Oekraïne binnenviel, kwamen ruim 1,3 miljoen Russen naar de EU over land en reisden er 1,27 miljoen Russen ook weer terug.

Delen

Terug naar boven