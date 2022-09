Berlijn wil Schröder-achtige banen in Rusland voorkomen

zondag 25 september 2022 , 17:10

BRUSSEL (ANP/DPA) - Duitsland wil voorkomen dat EU-burgers straks nog een sleutelrol kunnen vervullen bij Russische staatsbedrijven, zoals voormalig bondskanselier Gerhard Schröder dat jarenlang deed. Dit volgt volgens Duitse media uit een nog niet openbaar gemaakt voorstel van de regering in Berlijn voor nieuwe Europese sancties tegen Rusland.

Schröder was jarenlang commissaris bij de Russische oliemaatschappij Rosneft en stond alom bekend als een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin. Door de Russische inval in Oekraïne werd zijn positie eerder dit jaar opeens heel omstreden.

Schröder besloot in mei uiteindelijk op te stappen bij Rosneft omdat het hem onmogelijk zou zijn gemaakt om zijn mandaat te verlengen. Ook zag hij zich gedwongen om af te zien van een soortgelijke functie bij het Russische staatsgasbedrijf Gazprom, waarvoor hij officieel was voorgedragen.

Het Duitse parlement besloot eerder al enkele privileges voor de oud-regeringsleider te schrappen. Het Europees Parlement wilde Schröder en andere Kremlingezinde ex-politici zelfs sancties opleggen. De oud-bondskanselier beschadigt het aanzien van Duitsland in de wereld door geen afstand te nemen van Poetin, luidde de kritiek uit Berlijn. Hij raakte ook een door de staat betaald kantoor met personeel kwijt.

De regering in Berlijn zou volgens Duitse media in Europa nu ook aandringen op een verbod op samenwerking met Russische bedrijven op het gebied van kernenergie. Verder zou het als het aan Duitsland ligt onder meer verboden moeten worden om in de EU bijvoorbeeld vastgoed aan Russen te verkopen.

