Leider Lega in Italië eist excuus of aftreden Von der Leyen

ROME (ANP/DPA) - Matteo Salvini, leider van de rechts-populistische partij Lega in Italië vindt dat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie moet aftreden of excuses moet aanbieden voor uitspraken die ze heeft gedaan over de Italiaanse parlementsverkiezingen van zondag. Von der Leyen had donderdag gezegd dat als het in "Italië de verkeerde kant op gaat", de EU "gereedschap" heeft.

De uiterst conservatieve en nationalistische partij Fratelli d'Italia (Broeders van Italië) gaat aan kop in de peilingen. Leider Giorgia Meloni zou de eerste vrouwelijke premier kunnen worden van Italië, een van de grootste landen van de eurozone. Lega, van voormalig minister Salvini, en Forza Italia, van oud-premier Silvio Berlusconi, zijn bondgenoten van Meloni.

Een student van de Amerikaanse University of Princeton had Von der Leyen gevraagd of ze zich zorgen maakt over de Italiaanse verkiezingen. Daarop verwees Von der Leyen naar de instrumenten die Brussel heeft om lastige lidstaten aan te pakken. Zo maakte de Europese Commissie vorige week bekend dat ze 65 procent van een aantal EU-fondsen voor Hongarije wil opschorten. De sanctie is bedoeld om premier Viktor Orbán te dwingen afdoende maatregelen te treffen tegen de corruptie en fraude met EU-geld het land.

In een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera uitte Salvini zijn ongenoegen over de uitspraken van Von der Leyen. "Was dit bedreiging, chantage of institutionele intimidatie? De voorzitter moet haar excuses aanbieden of aftreden."

