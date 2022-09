Hofvijver september 2022: weerbaarheid en betrouwbaarheid van de EU

maandag 26 september 2022 , 13:00

Bron: Europese Commissie

DEN HAAG (PDC) - "Als er een rode draad te ontwarren is in de jaarlijkse grote speech van de voorzitter van de Europese Commissie, zijn het actuele zorgen over de weerbaarheid van de EU – intern en extern – nu er een oorlog woedt in Oekraïne". Dit stelt Jan Marinus Wiersma in zijn analyse van de State of the Union in de nieuwe editie van de Hofvijver. Het verhaal van Von der Leyen klonk meer als het luiden van een noodklok dan als een presentatie van de prioriteiten van de Commissie, zag hij.

Verder is er in de Hofvijver ook aandacht voor een ander thema uit de speech van Von der Leyen: de uitbreiding van de EU in de Westelijke Balkan. Verschillende landen zitten in de wachtkamer. Nu de aantrekkingskracht van een lidmaatschap kracht begint te verliezen en landen zoals Rusland een China zich gretig als alternatief presenteren, moet de EU de toetreding van deze landen weer serieus gaan nemen, stelt Milan van Genderen.

Ook de spanningen tussen Hongarije en de EU komen aan bod. Wat zijn de gevolgen van het blokkeren van Europese fondsen voor Hongarije?

Dit en meer lees je in de nieuwe editie van de Hofvijver!

Delen

Terug naar boven