EU maakt terugdringen verkeersherrie waarschijnlijk niet waar

KOPENHAGEN (ANP) - Het gaat de Europese Unie waarschijnlijk niet lukken om het aantal slachtoffers van verkeerslawaai tegen 2030 met bijna een derde te verminderen ten opzichte van 2017. Zelfs als het meezit, is 20 procent al heel wat, denkt het Europese Milieuagentschap (EEA). De groei van het verkeer rijdt de EU-plannen in de wielen.

Eurocommissaris Frans Timmermans deed vorig jaar plannen uit de doeken om ziekmakende milieuvervuiling terug te dringen, ook geluidshinder. Die maakt jaarlijks duizenden slachtoffers. Voortdurend lawaai van bijvoorbeeld snelwegen of vliegtuigen houdt mensen bijvoorbeeld uit hun slaap en veroorzaakt stress, een hoge bloeddruk en hartritmeproblemen.

Maar de tweede man van de commissie mikt te hoog, schat het EEA in. Zelfs als in 2030 de helft van al het wegverkeer elektrisch is, je binnen de bebouwde kom langzamer moet rijden, vliegtuigen stiller worden en 's nachts minder opstijgen en landen blijft Timmermans' doel van minus 30 procent buiten bereik, schat de EU-instelling. Dat optimistische scenario scheelt in 2030 19 procent van het aantal Europeanen dat chronisch onder herrie lijdt. Gaat het minder voorspoedig, dan kan hun aantal de komende ruim zeven jaar zelfs nog met 3 procent stijgen, raamt het EEA.

Wil de commissie haar doelen toch waargemaakt zien, dan moet zij zich niet meer alleen richten op de stadswijken, dorpen onder de rook van luchthavens en andere gebieden die er het slechtst aan toe zijn. Ook in gebieden met minder acute problemen moeten Europese, landelijke en lokale maatregelen worden genomen. Het EEA oppert strengere regels voor geluidsoverlast, het autoluw maken van stadswijken en een slimmere ruimtelijke ordening voor wonen, werken en verkeer.

