44 landen welkom op eerste top 'Europese politieke gemeenschap'

donderdag 22 september 2022 , 18:17

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Voor de allereerste top van de 'Europese politieke gemeenschap' zijn volgende maand 44 landen uitgenodigd. Naast de 27 regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie zijn ook de 17 leiders van andere Europese landen welkom, onder wie die van Oekraïne, Turkije en het Verenigd Koninkrijk, blijkt uit de invitatie die is uitgegaan.

De bedoeling van de bijeenkomst, die eens of twee keer per jaar zou moeten plaatsvinden, is een "platform" te vormen voor politieke coördinatie, dialoog en samenwerking "voor Europese landen op het hele continent". De bedoeling is dat dit de veiligheid, stabiliteit en welvaart van het Europese continent versterkt. Die staan sinds de Russische invasie in Oekraïne onder druk.

Het idee is afkomstig van de Franse president Emmanuel Macron. De uitnodiging voor de top op 6 oktober in Praag komt van EU-president Charles Michel, die er zelf ook zal zijn, en de Tsjechische premier Petr Fiala. Ook de voorzitter van de Europese Commissie mag aanzitten.

