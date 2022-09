Rutte: EU blokkeerde plafond wél, ik had eerder moeten lobbyen

donderdag 22 september 2022 , 12:15

DEN HAAG (ANP) - De Europese Commissie hield wel degelijk een prijsplafond op de energierekening tegen, zegt premier Mark Rutte. Daarmee weerspreekt hij verbaasde reacties uit Brussel op de verklaring dat Nederland wegens Europese regels niet eerder met zo'n voorstel kwam. Wel had Rutte zelf in de Europese Raad van regeringsleiders voor verruiming van de regels moeten pleiten, zegt Rutte.

De versie van Rutte staat lijnrecht tegenover die van vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. Het kabinet heeft nooit aan Brussel gevraagd of het een prijsplafond mag instellen, laat Timmermans via zijn woordvoerder aan BNR weten. In maart opperde de Europese Commissie al een prijsplafond. Wel werden er striktere eisen aan gesteld dan nu. In een Europese energierichtlijn staat dat de overheid onder voorwaarden kan ingrijpen om kwetsbare huishoudens te helpen.

Een harde definitie van kwetsbare huishoudens ontbreekt in die richtlijn, die in maart door energieminister Rob Jetten is ondertekend. Van een 'verbod' vanuit Brussel op een prijsplafond is geen sprake, zegt de woordvoerder van Timmermans tegen BNR.

Dat andere landen als België, Frankrijk en Spanje al op een andere manier ingrepen, ligt aan de specifieke energiemarkten in die landen. Maar "zoals wij Europa interpreteren" lagen er tot deze maand regels die "niet de ruimte lieten om generiek, ongericht te compenseren", stelt Rutte. De concept-afspraken die vorige week zijn gemaakt in Europa waren een "gamechanger".

Het kabinet is niet helemaal "foutloos", geeft Rutte toe: "Wat ik mijzelf verwijt, is dat ik niet eerder in de Europese Raad heb gezegd: moeten we niet meer verruiming mogelijk maken op dit punt?"

