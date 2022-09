Europa wil meer wapens voor Oekraïne en sancties tegen Rusland

donderdag 22 september 2022 , 8:44

gewijzigd

Bron: European Commission

NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - Europa wil meer wapens naar Oekraïne sturen en komt mogelijk met nieuwe sancties tegen Rusland. De ministers van Buitenlandse Zaken van de landen die deel uitmaken van de Europese Unie hebben dat in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) besproken, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell in New York tegen verslaggevers.

Na de tv-toespraak van de Russische president Vladimir Poetin woensdagochtend, riep Borrell de 27 Europese ministers bijeen in een informele spoedvergadering. Voorafgaand aan die bijeenkomst vroeg Borrell om "een gecoördineerde reactie" op de "onacceptabele" bedreigingen van Poetin. De Russische president verweet het Westen in zijn speech "nucleaire chantage".

Details over eventuele nieuwe wapenleveringen of sancties tegen Rusland heeft Borrell niet bekendgemaakt. De EU-chef zei eerder dat hij donderdag de VN-Veiligheidsraad toespreekt en dat "nieuwe sancties en wapenleveringen daar zeker op tafel liggen". Voorzitter Ursula von der Leyen van de

Europese Commissie uitte eerder op woensdag ook al felle kritiek op de tv-toespraak van Poetin. Tegen CNN zei ze dat "dit waarschijnlijk om nieuwe sancties vraagt".

