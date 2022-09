Brussel keurt 5,2 miljard steun voor EU-waterstofprojecten goed

woensdag 21 september 2022 , 13:15

Bron: Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie vindt het goed dat Nederland en twaalf andere EU-landen samen 5,2 miljard euro steken in 35 publiek-private projecten voor de ontwikkeling van groene waterstofproductie door elektrolyse en de bouw van infrastructuur daarvoor. Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) gaat het om "zeer ambitieuze" projecten.

"De waardeketen van waterstof staat in de EU nog in de kinderschoenen", aldus Vestager. "Daardoor is het voor bedrijven en lidstaten een risico om te investeren in zo'n innovatieve markt."

In het totaalproject met de naam Hy2Use werken 29 bedrijven en 13 EU-landen samen. De staatssteun van in totaal 5,2 miljard euro wordt naar verwachting aangevuld met 7 miljard euro aan private investeringen. Onder andere Air Liquide Nederland, HyCC en Shell doen mee. Naar verwachting zullen tussen 2024 en 2026 de eerste grootschalige elektrolysefabrieken voor waterstof van Hy2Use operationeel zijn.

De Commissie ziet veel in groene waterstof en wil de productie ervan in de EU sterk opvoeren. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen is hernieuwbare waterstof een "game-changer". Ze kondigde vorige week de oprichting van een Europese Waterstof Bank aan om de waterstofmarkt te helpen ontwikkelen. De bank heeft vooralsnog 3 miljard euro beschikbaar.

De andere twaalf landen die in Hy2Use samenwerken zijn Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje en Zweden.

