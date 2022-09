Zorgen om mobilisatie Rusland, ook steunbetuigingen voor Oekraïne

woensdag 21 september 2022 , 13:00

MOSKOU (ANP/RTR) - De aankondiging van de gedeeltelijke militaire mobilisatie in Rusland leidt direct tot zorgen in het Westen. Ook spreken landen opnieuw hun steun uit aan Oekraïne, dat inmiddels bijna zeven maanden in oorlog is met Rusland. De EU broedt op tegenmaatregelen, zegt de Europese Commissie.

De commissie vat de maatregel op als een "teken van wanhoop", maar is ook verontrust. De Russische president Vladimir Poetin toont dat hij niet uit is op vrede, maar op een verdieping van het conflict, zegt een woordvoerder. "Met alle gevolgen van dien voor de rest van de wereld."

De EU-landen zijn volgens de commissie voortdurend in overleg over de escalatie en over hoe de unie daarop moet antwoorden. Rusland kan rekenen op "consequenties van onze kant", zei de woordvoerder. Hij verwees ook naar de "nepreferenda" over aansluiting bij Rusland die op stapel staan en de vondst van massagraven.

De Amerikaanse ambassadeur Bridget Brink in Kiev zegt Oekraïne te blijven steunen "zolang als dat nodig is". Ze ziet de mobilisatie die Poetin heeft afgekondigd als een teken van zwakte van zijn leger. De Verenigde Staten zullen volgens haar "nooit Ruslands claim op geannexeerd Oekraïens grondgebied erkennen".

De Duitse vicekanselier Robert Habeck ziet Poetins aankondiging als "een verdere escalatie". "Het is een volgende slechte en verkeerde stap van Rusland en we zullen kijken hoe we hierop moeten reageren." Bondskanselier Olaf Scholz beschouwt de mobilisatie als een signaal dat de Russische aanval op Oekraïne niet succesvol is, aldus een regeringswoordvoerder.

De Britse defensieminister Ben Wallace ziet de mobilisatie ook als een bewijs voor het falen van de invasie. Poetin "heeft tienduizenden van zijn eigen burgers de dood ingestuurd" en breekt nu zijn eigen belofte dat hij niet zou mobiliseren. Volgens Wallace is de internationale gemeenschap verenigd en wordt Rusland steeds meer een pariastaat in de wereld. Onderminister Gillian Keegan denkt dat het Westen Poetins dreigementen over kernwapens serieus moet nemen en spreekt van een "zorgelijke situatie".

De Belgische premier Alexander De Croo stelt dat er "met de nodige rust" moet worden gereageerd. "We mogen geen olie op het vuur gooien. We mogen niet provoceren", heeft hij tegen de Belgische omroep VRT gezegd. Hij vindt dat België duidelijk moet zijn in zijn positie en Oekraïne moet blijven steunen.

Volgens de Poolse premier Mateusz Morawiecki gaat Rusland proberen om Oekraïne te vernietigen en om zijn eigen grenzen uit te breiden. "Dat kunnen we niet toestaan", aldus de premier. "We zullen met onze bondgenoten alles doen wat we kunnen, zodat de NAVO Oekraïne nog meer steunt zodat het zichzelf kan verdedigen."

