Raad van de EU akkoord met €5 miljard aanvullende bijstand aan Oekraïne

Bron: Smooth_O

DEN HAAG (PDC) - De Raad van de Europese Unie heeft formeel besloten met spoed €5 miljard extra macrofinanciële bijstand (MFB) aan Oekraïne te verstrekken. Op 9 september bereikten de ministers van Financiën van de lidstaten al een overeenstemming tijdens de informele zitting van De Raad in Praag, 11 dagen later wordt deze dus formeel goedgekeurd.

Deze MFB van €5 miljard wordt verstrekt in de vorm van langlopende leningen tegen zeer gunstige voorwaarden. De vrijgave vormt de tweede fase in de uitvoering van de geplande volledige uitzonderlijke MFB van de Unie aan Oekraïne van in totaal €9 miljard euro. De Europese Commissie kondigde dit bedrag in mei aan in een mededeling die in juni door de Europese Raad werd goedgekeurd.

De financiële bijstand dient als aanvulling van andere EU-steun aan Oekraïne op humanitair, ontwikkelings-, douane- en defensiegebied. "De Europese Unie staat achter Oekraïne. Wij komen onze beloften na en helpen ervoor te zorgen dat de Oekraïense staat en zijn belangrijkste infrastructuur kunnen blijven functioneren ondanks de Russische aanvalsoorlog", zo lichtte de Tsjechische minister van Financiën Stanjura toe.

Bron: Raad van de Europese Unie

