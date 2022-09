EU-asieldienst beticht van vriendjespolitiek, toedekken wangedrag

dinsdag 20 september 2022 , 14:30

© Europese Unie 2015, Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - De leiding van de Europese asieldienst EUAA wordt door eigen medewerkers beschuldigd van wanbestuur. De directeur en de groep die zij om zich heen heeft verzameld, bedrijven vriendjespolitiek, dekken wangedrag toe en leiden andere EU-instellingen om de tuin, zegt een aantal zelfverklaarde klokkenluiders.

En dat terwijl directeur Nina Gregori juist schoon schip moest maken na het ontslag van haar voorganger, drie jaar geleden, memoreren de klagers. Die moest opstappen omdat hij zich zou hebben misdragen tegen ondergeschikten.

In een brief aan de Europese fraudebestrijdingsdienst OLAF, de Europese Commissie en het Europees Parlement sommen de medewerkers een lange lijst wantoestanden op bij de dienst. Die moet EU-lidstaten helpen bij het opvangen van asielzoekers en bood onlangs nog assistentie in Ter Apel.

Gregori speelt met hulp van een kring van vertrouwelingen mooi weer, stellen de briefschrijvers. Interne controle- en veiligheidswaarborgen zijn uitgeschakeld of naar haar hand gezet. Ondertussen deelt ze, zonder zich iets aan te trekken van EU-voorschriften, gunsten uit aan haar medestanders. Haar 'kabinetschef' voorop.

Deze Mark Camilleri is volgens de klagers door vijf collega's van grensoverschrijdend gedrag beschuldigd, maar komt daarmee weg. Gregori zou haar rechterhand uit de wind houden. Door hem en andere bondgenoten in ijltempo promotie te geven en hogere posten te laten waarnemen, gaat ze bovendien verkeerd om met EU-geld, stellen de klokkenluiders.

OLAF bekijkt of er genoeg reden is om een onderzoek in te stellen naar het EUAA, dat gevestigd is op Malta. Het agentschap spreekt de beschuldigingen "krachtig" tegen. Het zegt het volste vertrouwen te hebben in de uitkomst en volledig te zullen meewerken. De Europese Commissie houdt zich nog op de vlakte en verwijst naar OLAF.

De gemelde wantoestanden doen denken aan die bij Frontex, de grens- en kustwacht van de EU, vinden de briefschrijvers. De directeur van dat agentschap stapte op na een OLAF-rapport daarover.

Delen

Terug naar boven