Laatste twee kandidaten voor topbaan ESM trekken zich terug

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De twee overgebleven kandidaten voor de topbaan bij het permanente EU-noodfonds ESM, het Europees Stabiliteitsmechanisme, hebben zich teruggetrokken. Volgens Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe deden de Luxemburgse en Portugese oud-ministers van Financiën dit omdat na maandenlange onderhandelingen duidelijk is geworden dat geen van beiden voldoende steun van de ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) krijgt om ESM-directeur te worden.

Op Twitter schrijft Donohoe dat hij nu op zoek gaat naar een nieuwe kandidaat om de vertrekkende ESM-directeur Klaus Regling op te volgen. Eerder deze maand was de Ier nog optimistisch over een doorbraak.

De Eurogroepministers zijn samen aandeelhouder van het ESM en vormen de raad van gouverneurs. Zij moeten beslissen over de opvolging van Regling. De tijd dringt omdat diens mandaat op 7 oktober afloopt. De hoeveelheid aandelen van een euroland in het ESM-fonds bepaalt het gewicht van zijn stem. Voor de directeursfunctie is 80 procent steun nodig.

Er waren aanvankelijk vier kandidaten voor de Europese topbaan, onder wie oud-staatssecretaris Menno Snel. Hij trok zich in mei terug. In juli trad ook de Italiaanse kandidaat terug en bleven de Luxemburger Pierre Gramegna en de Portugees João Leão over.

Het ESM kan met gunstige leningen eurolanden in zwaar weer te hulp schieten, zoals het eerder deed om Griekenland financieel overeind te houden. In de toekomst kan het fonds ook worden ingezet bij de herstructurering en afwikkeling van faillissementen van probleembanken.

