ECB selecteert Amazon voor prototype van digitale euro

zaterdag 17 september 2022 , 16:26

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft techconcern Amazon en vier andere bedrijven de opdracht gegeven een prototype voor de digitale euro te ontwikkelen. De centrale bank voor de eurozone praat al langer over de mogelijkheden voor een digitale munt. Die moet een stabiel alternatief vormen voor cryptomunten als bitcoin.

Naast het Amerikaanse Amazon selecteerde de ECB de Italiaanse bank Nexi, de Spaanse CaixaBank, de Franse betalingsverwerker Worldline en een consortium van banken en betalingsverwerkers voor de ontwikkeling van prototypes van de digitale euro. In totaal meldden 54 organisaties zich voor de ontwikkeling van een e-euro.

Iedere partij moet zich bij de ontwikkeling van de prototypes bezighouden met een specifieke toepassing van de digitale munt. Amazon concentreert zich bijvoorbeeld op het gebruik van een digitale euro bij het online shoppen. De andere bedrijven onderzoeken het gebruik van een digitale euro bij het afrekenen aan de kassa en bij onderlinge betalingen.

De ECB begon in juli vorig jaar aan een tweejarige onderzoeksfase naar de digitale euro. De centrale bank beslist na die fase of het project verder moet gaan. In de onderzoeksfase richt de ECB zich op vraagstukken rond veiligheid en gebruiksgemak van een digitale munt, maar ook op de strijd tegen illegale activiteiten zoals witwassen.

Als de digitale euro er komt, zal dat nog wel enkele jaren duren. De ECB zei eerder dat het een jaar of vijf duurt om zo'n munt te ontwikkelen. De digitale euro zou door burgers in een digitale portemonnee worden bewaard en kan als alternatief voor contant geld dienen. De ECB benadrukt dat het geen vervanging voor contanten zal worden.

