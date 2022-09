Europese Commissie stelt wet voor waarborgen persvrijheid voor

vrijdag 16 september 2022 , 11:28

BRUSSEL (ANP) - Nieuwe Europese regels moeten de persvrijheid en verscheidenheid van media beter waarborgen. De Europese Commissie stelt een Europese mediawet voor die moet beschermen tegen politieke inmenging in redactionele beslissingen en surveillance van journalisten. Ook komen er regels over openbaarheid over het eigendom en de financiering van media en transparantie over overheidsreclames.

"De afgelopen jaren hebben we verschillende vormen van druk op de media gezien", zegt Eurocommissaris Věra Jourová (Justitie). "Wij moeten duidelijke principes vastleggen: geen enkele journalist mag worden bespioneerd vanwege zijn baan en publieke media mogen niet worden gebruikt voor propaganda. Daarom stellen we voor het eerst waarborgen voor die de persvrijheid en een pluriforme pers moeten beschermen."

De Commissie is al langer bezorgd om de persvrijheid in vooral Hongarije en Polen. Maar volgens de internationale organisatie Verslaggevers Zonder Grenzen, die onderzoek doet naar persvrijheid, verslechtert de persvrijheid ook in Nederland, Griekenland, Slovenië, Malta en Italië.

