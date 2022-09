Europese Commissie stelt wet voor waarborgen persvrijheid voor

vrijdag 16 september 2022 , 14:37

BRUSSEL (ANP) - Nieuwe Europese regels moeten de persvrijheid en verscheidenheid van media beter waarborgen. De Europese Commissie stelt een Europese mediawet voor die moet beschermen tegen politieke inmenging in redactionele beslissingen en surveillance van journalisten. Ook komen er regels over openbaarheid over het eigendom en de financiering van media en transparantie over overheidsreclames.

"De afgelopen jaren hebben we verschillende vormen van druk op de media gezien", zegt Eurocommissaris Věra Jourová (Justitie). "Wij moeten duidelijke principes vastleggen: geen enkele journalist mag worden bespioneerd vanwege zijn baan en publieke media mogen niet worden gebruikt voor propaganda. Daarom stellen we voor het eerst waarborgen voor die de persvrijheid en een pluriforme pers moeten beschermen."

De regels gaan gelden voor radio- en televisiezenders, audiovisuele media-on-demanddiensten, kranten en tijdschriften, grote onlineplatforms en providers van video-sharingplatforms. Bij overnames wil het dagelijks EU-bestuur dat de toezichthouder onderzoekt of de fuserende partijen ook zonder elkaar economisch overeind zouden blijven. De nationale toezichthouders zien toe op naleving van de wet, maar de Commissie stelt ook de oprichting van een Europese waakhond voor die samenwerking coördineert en zal bemiddelen bij conflicten.

De Commissie is al langer bezorgd om de persvrijheid in vooral Hongarije en Polen. Maar volgens de internationale organisatie Verslaggevers Zonder Grenzen, die onderzoek doet naar persvrijheid, verslechtert de persvrijheid ook in Nederland, Griekenland, Slovenië, Malta en Italië.

Volgens Europarlementariër Thijs Reuten (PvdA) komt het wetsvoorstel geen dag te laat. "Vrije, onafhankelijke media zijn een cruciale basisvoorwaarde voor een gezonde democratie. De dreiging is zowel intern als extern: vanuit regeringen als in Hongarije, Polen en Griekenland, als ook inmenging van buiten de EU. De vraag is of de plannen ambitieus genoeg zijn." Zo ontbreekt het in de voorstellen aan sancties zoals geldboetes als de mediaonafhankelijkheid in een land onvoldoende wordt bewaakt.

