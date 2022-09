Eurostat bevestigt inflatie in eurozone op record van 9,1 procent

vrijdag 16 september 2022 , 11:17

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op het nieuwe recordniveau van 9,1 procent, gestuwd door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levensmiddelen. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat in een definitief cijfer dat overeenkomt met een eerdere raming. In juli was de inflatie nog 8,9 procent op jaarbasis.

De sterk stijgende consumentenprijzen zetten de koopkracht van huishoudens onder druk. Daardoor kan de economie schade oplopen omdat consumenten minder geld gaan uitgeven. Om de hoge inflatie tegen te gaan verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) de rente vorige week met driekwart procentpunt. Dat was de sterkste renteverhoging door de ECB ooit.

De centrale bank gaf aan te zullen doorgaan met het opkrikken van de rente om de inflatie in het eurogebied onder controle te krijgen. Volgens ECB-president Christine Lagarde is de inflatie nu "veel te hoog".

Voor de gehele Europese Unie kwam Eurostat uit op een gemeten inflatie van 10,1 procent in augustus, tegen 9,8 procent in juli. In Nederland kwam de inflatie volgens de geharmoniseerde Europese meetmethode van Eurostat uit op 13,7 procent, van 11,6 procent een maand eerder.

De ECB zei vorige week ook dat de economische groei van het eurogebied later dit jaar en in het eerste kwartaal van volgend jaar kan stagneren door de hoge inflatie. De groeiverwachting voor 2023 werd flink neerwaarts bijgesteld. De ECB rekent nu voor volgend jaar op een groei van 0,9 procent, van een eerder voorspelde 2,1 procent.

