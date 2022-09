Wereldbank waarschuwt voor recessie door renteverhogingen

donderdag 15 september 2022 , 22:07

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het risico op een wereldwijde recessie groeit nu de inflatie hoog blijft. Centrale banken moeten door de aanhoudend sterke prijsstijgingen de rente mogelijk verder verhogen wat de economische groei raakt, schrijft de Wereldbank in een nieuw rapport.

Onder andere de Europese Centrale Bank verhoogt de rente in grote stappen, net zoals de Federal Reserve in de Verenigde Staten en centrale banken in tal van andere landen. Doordat lenen hierdoor gelijktijdig in veel landen duurder wordt, zou dit de economische groei snel kunnen afremmen.

In 2023 kan de mondiale economische groei volgens de Wereldbank terugvallen tot 0,5 procent, wat zou neerkomen op een krimp van 0,4 procent per hoofd van de wereldbevolking. Dat zou overeenkomen met de technische definitie van een recessie.

De Wereldbank vreest dat dit vooral in armere landen of opkomende economieën gepaard gaat met financiële crises. Zij zouden daar langere tijd last van kunnen ondervinden.

Centrale banken moeten volgens de Wereldbank hard aan het werk om het publiek ervan te overtuigen dat ze de inflatie binnenkort weer onder controle hebben. Als consumenten op aanhoudend hevige prijsstijgingen rekenen, werkt dit een verdere inflatie in de hand omdat ze zelf hogere lonen zullen eisen. Daardoor zijn uiteindelijk nog meer renteverhogingen nodig.

Overheden moeten tegelijkertijd behoedzaam opereren bij het afbouwen van de coronasteun, omdat een te snelle verkrapping de economische groei verder kan afremmen. Andere beleidsmakers zouden volgens economen van de Wereldbank vooral tekorten aan goederen en personeel moeten bestrijden, omdat die de grootste oorzaak zijn van de hoge inflatie.

