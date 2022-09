EU sluit delen Atlantische Oceaan voor vissers met bodemvistuig

donderdag 15 september 2022 , 14:45

BRUSSEL (ANP) - Op tientallen plaatsen voor de Europese Atlantische kust zijn vissers met vistuig dat over de zeebodem sleept niet langer welkom. De Europese Commissie heeft ze voor hen gesloten, om vis en ander onderwaterleven daar te beschermen.

De vissers mogen niet langer hun bodemnetten uitgooien in 87 kwetsbare gebieden langs de kust van Ierland, Frankrijk, Spanje en Portugal. Het gaat om zones waar de oceaan tussen de 400 en 800 meter diep is. Bodemvisserij in dieper water is in die delen van de Atlantische Oceaan al sinds 2016 verboden.

De nieuwe regels beschermen 57 broze ecosystemen in de diepzee en zitten vissers tegelijkertijd zo min mogelijk in de weg, stelt verantwoordelijk Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius. Dit "is onze plicht jegens onze samenleving, de toekomstige generaties en in het bijzonder hen die hun brood verdienen met wat de zee biedt".

De commissie sluit in totaal 16.419 vierkante kilometer zee voor deze visvangst. De maatregel moet onder meer bedreigde koudwaterkoraalriffen helpen erbovenop te komen.

Natuurbeschermingsorganisatie Bloom spreekt van "een overwinning voor de oceaan". Het heeft jaren gekost, maar de commissie heeft tegenstribbelende landen als Frankrijk en Spanje eindelijk afgeschud, jubelt Bloom.

