Europees Parlement: Hongarije niet langer volwaardige democratie

donderdag 15 september 2022 , 14:00

gewijzigd

Bron: Wikicommons/David Iliff

STRAATSBURG (ANP) - EU-land Hongarije kan niet langer worden beschouwd als een volwaardige democratie, stelt het Europees Parlement. Het is tijd om hard in te grijpen en geen geld uit het coronaherstelfonds naar Boedapest te sturen tot Hongarije voldoet aan de afspraken over de rechtsstaat, vindt het parlement.

Het EU-parlement keurde een rapport over Hongarije goed met als conclusie dat er weliswaar verkiezingen in het land plaatsvinden maar de macht in feite bij slechts één persoon ligt, namelijk premier Viktor Orbán. Hij regeert sinds 2010 met een absolute meerderheid. Ondanks allerlei Europese procedures om Hongarije op het rechte pad te krijgen, gaat de uitholling van de rechtsstaat er door en is het droevig gesteld met corruptie in het land. De EU heeft niet doortastend genoeg tegen Orbáns regering opgetreden, aldus de Europarlementariërs.

De PvdA-delegatie vindt dat de Europese Commissie, die het Hongaarse coronaherstelplan nog moet goedkeuren, meer vaart moet maken met het conditionaliteitsmechanisme, dat het EU-budget aan de rechtsstaat koppelt. Ook ziet de PvdA niets in de voorstellen die Hongarije eind augustus in Brussel indiende om tegemoet te komen aan de zorgen, zoals de beoogde oprichting van een anticorruptie-autoriteit.

Europarlementariër Lara Wolters (PvdA): "Orbán speelt mooi weer door plannen over een waakhond voor anti-corruptie aan te kondigen. Dat terwijl hij gewoon doorgaat met het verdelen van lucratieve contracten onder zijn vrienden. De Europese Commissie kan daarom maar een ding doen: de geldkraan dichtdraaien."

Volgens GroenLinks-politica Tineke Strik moet Hongarije ook op andere subsidies worden gekort, zoals landbouwfondsen. Ze zegt dat Hongaars misbruik van en fraude met landbouwfondsen zijn aangetoond. Strik dringt er bij de commissie en de lidstaten op aan "sterk te blijven totdat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de vrijheid van media, de academische vrijheid, de anticorruptiewetgeving en de naleving van uitspraken volledig zijn hersteld".

Zowel het Europees Hof van Justitie als de Europese Rekenkamer en EU-fraudedienst OLAF hebben de afgelopen jaren zeer negatief geoordeeld over de rechtsstaat in Hongarije. Volgens EU-bronnen neemt de Europese Commissie een dezer dagen een beslissing over het Hongaarse herstelplan.

Delen

Terug naar boven