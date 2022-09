Gasprijs schiet omhoog na Europees uitstel prijsplafond

woensdag 14 september 2022 , 19:07

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De gasprijs is woensdag omhooggeschoten nadat de Europese Commissie een plan onthulde om op de energiemarkt in te grijpen. Daarbij werd het idee van een prijsplafond voor gas op de lange baan geschoven. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de gasprijs met bijna 12 procent in vergelijking met een dag eerder tot 222 euro per megawattuur.

Volgens het plan van Brussel kan tot 140 miljard euro opgehaald worden bij energiebedrijven om huishoudens en het bedrijfsleven de energiecrisis door te helpen. Volgens het plan van de Europese Commissie mogen bedrijven die stroom opwekken zonder het dure gas, bijvoorbeeld met windmolens, kolen- of kerncentrales, straks niet meer dan 180 euro per kilowattuur verdienen. Alles wat ze meer innen dan dat moet worden afgeroomd. Ook moeten de EU-landen een 'solidariteitsbijdrage' gaan heffen bij olie- en gasbedrijven die overwinsten boeken door de hoge gasprijs.

De vrees bestaat dat de subsidies niet zullen helpen om de vraag naar gas te verminderen, ook al omvatten de plannen een verplichte beperking van het piekverbruik. Het blijft ook onzeker hoe de maatregelen zullen worden uitgevoerd en het plan bevat geen oplossingen om het aanbod op een krappe markt te vergroten. Het doel van het landenblok is om tegen begin oktober een akkoord te hebben. Dat valt dan samen met het begin van het stookseizoen.

