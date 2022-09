Frankrijk veroordeeld voor weigering Syriëgangers terug te halen

woensdag 14 september 2022 , 18:13

STRAATSBURG (ANP) - Frankrijk schendt de mensenrechten met zijn weigering vrouwelijke Syriëgangers terug te halen, oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De regering in Parijs moet een repatriëringsverzoek van twee moeders en hun kinderen nog eens tegen het licht houden.

Frankrijk was lang nog terughoudender dan bijvoorbeeld Nederland met het terughalen van jihadisten en hun gezinnen. Al haalde het land afgelopen zomer voor het eerst wel een flinke groep van zestien vrouwen en hun kinderen terug. Sinds het kalifaat van Islamitische Staat ineenstortte, zitten veel gezinnen van jihadisten vast in beroerde omstandigheden in gevangenkampen in Koerdisch Syrië.

Nederland en een aantal andere Europese landen steunden Frankrijk in de rechtszaak voor het Straatsburgse hof. Maar dat stelt dat een land heel goede redenen moet hebben om te weigeren burgers terug te halen. De Franse autoriteiten hebben niet aan de voorwaarden voldaan.

Nederland weigerde ook lang om zogenoemde 'jihadbruiden' terug te halen. Dat veranderde wat onder druk van de rechter.

Er zitten naar schatting nog meer dan tweehonderd Franse vrouwen en kinderen vast in Syrië.

