Europees Parlement wil 45 procent hernieuwbare energie in 2030

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil dat de EU in 2030 45 procent van haar energie duurzaam opwekt. De meerderheid stemde ook in met het verhogen van de eisen voor de duurzaamheid van biomassa en brandstoffen, en het verder terugdringen van het energieverbruik. De maatregelen zijn onderdeel van het zogeheten Fit-for-55-pakket, dat ervoor moet zorgen dat Europa klimaatneutraal is tegen 2050.

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) vindt dat het parlement een krachtig signaal afgeeft in een tijd waarin duurzame energie en energiebesparing cruciaal zijn om de winter door te komen. "Dit is een stevige boodschap aan de EU-landen: de energietransitie moet versnellen."

In de wetgeving zijn voor verschillende sectoren specifieke doelen vastgesteld om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo moet in de vervoersector meer gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energiebronnen als geavanceerde biobrandstoffen en waterstof. De industrie moet het gebruik van hernieuwbare energie met 1,9 procentpunt per jaar opvoeren, en dat van stadsverwarmingsnetwerken met 2,3 procentpunt.

Het verbranden van bomen mag voorlopig nog steeds duurzaam worden genoemd. Wel is er afgesproken dat energie uit biomassa in de toekomst moet worden afgebouwd. Ook moet elke lidstaat twee grensoverschrijdende projecten opzetten voor de verdere ontwikkeling van groene elektriciteit.

Volgens energiewoordvoerder van het CDA Tom Berendsen is er sprake van een belangrijke stap vooruit naar 2030. "Grensoverschrijdende projecten zijn essentieel voor de energietransitie. We moeten op EU-niveau meer gaan samenwerken in de productie van elektriciteit."

Het parlement zal nu gaan onderhandelen met de EU-lidstaten, die inzetten op een duurzaam aandeel in de energiemix van 40 procent in 2030.

