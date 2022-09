Europees Parlement steunt verhoging doelen hernieuwbare energie

woensdag 14 september 2022 , 16:26

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement is woensdag akkoord gegaan met een verhoging van de doelstellingen voor hernieuwbare energie in de EU. Door de ophoging moet in 2030 minstens 45% van de opgewekte energie schoon zijn, in plaats van de eerdere doelstelling van 40% uit 2021.

De maatregelen behoorden tot een bestaande richtlijn uit 2009, waarvoor de doelstellingen in 2018 al opgehoogd waren tot 32%. Door de aanscherping van de klimaatambities van de Europese Commissie in het Fit for 55-pakket uit 2021 werd de doelstelling vorig jaar al opgehoogd tot 40%. In mei 2022 stelde de Commissie een verdere verhoging voor naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. Deze laatste verhoging is nu geaccordeerd door het Parlement.

Voordat de richtlijn definitief in werking treedt moet de Raad van Ministers er nog mee akkoord gaan.

