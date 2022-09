Kabinet prijst energieplan Brussel, maar wil nadruk op besparen

woensdag 14 september 2022 , 16:07

Bron: Rijksoverheid.nl

DEN HAAG/STRAATSBURG (ANP) - Het kabinet is ingenomen met de voorstellen van de Europese Commissie om wat te doen aan de torenhoge energieprijzen. Maar de aandacht moet vooral uitgaan naar het verlagen van het energieverbruik, vindt energieminister Rob Jetten.

De commissie stelt onder meer voor de overwinsten van energiebedrijven af te romen. Met dat geld kunnen EU-landen burgers en bedrijven helpen die hun energierekeningen niet meer kunnen betalen. Ook zouden lidstaten hun elektriciteitsverbruik met 10 procent moeten terugbrengen. Een besparing van 5 procent in de piekuren van de dag zou voor EU-landen zelfs verplicht worden, als zij instemmen.

Nederland, Europees koploper in het verlagen van het energieverbruik, "zet vooral in" op die energiebesparing. Daarmee "pakken we het probleem bij de bron aan en kunnen we de grootste impact maken". Maar het kabinet kan zich "goed vinden in het merendeel van de plannen", zegt Jetten.

