EP akkoord met nieuwe regels toereikende minimumlonen in EU

woensdag 14 september 2022 , 15:51

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement is vandaag akkoord gegaan met een nieuwe richtlijn voor een toereikend minimumloon in de EU. De richtlijn bevat minimumvoorschriften die moeten zorgen voor een toereikend wettelijk minimumloon in lijn met het nationaal recht en/of collectieve arbeidsovereenkomsten. Uiteindelijk stemde 505 Europarlementariërs voor, 92 tegen en waren er 44 onthoudingen.

De richtlijn zal voor alle EU-werknemers met een arbeidsovereenkomst gelden, behalve in landen waar het minimumloon uitsluitend via collectieve arbeidsovereenkomsten wordt beschermd. Als de cao's in deze landen echter minder dan 80 procent van de werknemers in een van deze landen beschermen, dan moet het land zorgen voor een actieplan om dat percentage te verhogen.

Het voorstel is onderdeel van een van de speerpunten van het programma van Commissie-Von der Leyen: het versterken van de sociale markteconomie. Het plan wordt waarschijnlijk later in september officieel door de Raad goedgekeurd, waarna landen twee jaar de tijd hebben om deze richtlijn om te zetten in nationaal recht.

Bron: Europees Parlement

Delen

Terug naar boven