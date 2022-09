Von der Leyen: plannen tegen hoge gasprijs leveren 140 miljard op

woensdag 14 september 2022 , 10:39

STRAATSBURG (ANP) - De maatregelen die de Europese Commissie voorstelt om consumenten te compenseren voor de hoge energienota's leveren meer dan 140 miljard euro op, zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg. Ze nam een voorschotje op de voorstellen die woensdagmiddag door vicevoorzitter Frans Timmermans en Eurocommissaris Kadri Simson (Energie) worden onthuld.

"Voor steeds meer bedrijven en huishoudens is de eindjes aan elkaar kunnen knopen een bron van zorg", zei Von der Leyen. "Het is in deze tijden van oorlog verkeerd om recordwinsten te behalen over de rug van de consumenten. De winsten moeten worden gedeeld en doorgesluisd naar de mensen die ze het meest nodig hebben."

De EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor energie komen vrijdag voor een spoedvergadering naar Brussel om over de voorstellen te besluiten. Die zijn deels al uitgelekt en komen erop neer dat overwinsten van energiebedrijven worden afgeroomd en uitgekeerd aan burgers en bedrijven.

