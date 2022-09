Google krijgt Europese miljardenboete slechts iets verlaagd

woensdag 14 september 2022 , 13:52

gewijzigd

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - Google heeft terecht een miljardenboete van de Europese Commissie gekregen. Het Amerikaanse techbedrijf maakte zich inderdaad schuldig aan het wegdrukken van concurrenten op Android-telefoons en andere apparaten, vindt de Europese rechter. De boete wordt wel iets verlaagd, van 4.340 miljoen naar 4.125 miljoen euro.

De Europese Commissie beboette het techbedrijf in 2018 voor afspraken met telefoonmakers en telecomproviders om zijn zoekmachine te bevoordelen. Daardoor krijgen rivalen van de bijna-monopolist geen kans, oordeelde de commissie. Google stapte naar het Gerecht van de Europese Unie om de boete aan te vechten.

Google bedong onder meer dat telefoonfabrikanten zijn zoekmachine en surfsoftware moesten installeren om zijn belangrijke appwinkel te mogen gebruiken. Het internetbedrijf kreeg van fabrikanten ook gedaan dat ze andere versies van Android dan die van Google zelf weerden. Verder liet Google telefoonbouwers en providers delen in de opbrengst van zoekacties, mits ze geen concurrerende zoekmachines zouden installeren.

Het Gerecht van de EU schaart zich grotendeels achter het besluit van de Commissie, maar volgt die op dat laatste punt niet helemaal. Een iets lagere boete past beter bij de ernst en de duur van de overtreding, oordeelt het Luxemburgse hof. Google en de Commissie kunnen nog in beroep.

Google verloor vorig jaar ook al een zaak tegen een andere Europese miljardenboete en er staat nog zo'n proces op stapel.

Sinds Brussel Google beboette, heeft het bedrijf een keuzescherm geïntroduceerd waar gebruikers uit meerdere zoekmachines kunnen kiezen. Maar dat stemt rivalen nog niet tevreden.

Google zegt in een reactie teleurgesteld te zijn in de beslissing van de rechter. "Android heeft voor meer keuze gezorgd, niet minder, en het ondersteunt duizenden succesvolle bedrijven in Europa en wereldwijd."

Concurrenten van Google, verenigd in de belangenvereniging FairSearch, reageren juist opgetogen. "Google kan telefoonfabrikanten niet langer zijn wil opleggen", schrijft de organisatie die de klachten over Android indiende.

Delen

Terug naar boven