'Troonrede' Von der Leyen over solidariteit binnen EU en met Kiev

woensdag 14 september 2022 , 3:30

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement is sinds maandagavond terug van zomerreces, maar het nieuwe politieke jaar begint pas echt met de jaarlijkse Staat van de Unie-toespraak door de Europees Commissievoorzitter. Alle ogen zijn dan ook gericht op Ursula von der Leyen, die vanaf 09.00 uur haar 'troonrede' in Straatsburg houdt. Als eregast heeft ze Olena Zelenska uitgenodigd, de echtgenote van de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Het is de derde Staat van de Unie-rede van de Duitse voorzitster van het dagelijks bestuur van de EU, waarin ze op de afgelopen maanden terugblikt en beleidsplannen voor het komende jaar zal onthullen. De toon zal naar verwachting heel anders zijn dan vorig jaar. Die speech stond toen in het teken van optimisme: de coronapandemie in de EU leek door vooral de vaccinatiecampagne nagenoeg bedwongen en de economische vooruitzichten leken zonnig.

Maar de Russische inval eind februari in Oekraïne heeft alles veranderd, ook in de EU. De inflatie heeft toegeslagen, de energieprijzen rijzen de pan uit, de oorlog is nog niet voorbij. Moskou probeert met energie als wapen de EU-landen uiteen te drijven, zal Von der Leyen vast opnieuw waarschuwen, en tegelijk moet de EU solidair blijven met Oekraïne en het land blijven steunen.

De toespraak zal verder ook over het klimaat, begrotingsregels en handel gaan, om maar enkele van de lopende zaken te noemen.

