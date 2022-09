Commissie wil consument laten meedelen in winst energiebedrijven

dinsdag 13 september 2022 , 20:12

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie wil een prijsplafond van 180 euro per megawattuur instellen voor bedrijven die met duurzame energie (zon, zee, wind, nucleair) elektriciteit opwekken. Dat is ruim de helft minder dan nu. Ook zouden grote energiebedrijven die met gas elektriciteit opwekken vanaf december een solidariteitsbijdrage van 33 procent moeten betalen over de winst die ze maken boven 120 procent van de gemiddelde winst van de afgelopen drie jaar. Met het geld moet de consument worden gecompenseerd voor de hoge energierekeningen.

Volgens EU-bronnen onthult Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag in het Europees Parlement deze voorstellen, die de energielasten van burgers en bedrijven moeten helpen verlichten. Ook stelt Brussel voor om de elektriciteitsconsumptie in de EU vrijwillig met 10 procent terug te dringen. Tijdens de piekuren wil de commissie dat het verbruik met 5 procent wordt verminderd en dat zou verplicht moeten worden.

De commissie bestudeert nog andere mogelijkheden om de energiekosten voor de consument omlaag te krijgen. Die hoge kosten raakten eerst vooral kwetsbare burgers, die al moeite hebben rond te komen. Maar nu zijn de energierekeningen ook voor veel middeninkomens en bedrijven nagenoeg onbetaalbaar geworden.

De plannen worden woensdagmiddag toegelicht door vicevoorzitter Frans Timmermans en Eurocommissaris Kadri Simson (Energie). Op 30 september komen de energieministers van de EU opnieuw in een spoedzitting in Brussel bijeen om al dan niet in te stemmen met de plannen, die zij zelf moeten uitvoeren.

