EU-parlement stemt voor wetgeving tegen wereldwijde ontbossing

dinsdag 13 september 2022 , 13:53

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement is voor de invoering van EU-wetgeving over ontbossingsvrije producten. Die moet ervoor zorgen dat Europese burgers geen producten meer kopen, gebruiken en consumeren die bijdragen aan de wereldwijde vernietiging van bossen.

Volgens de Europese Commissie gaat de ontbossing in de wereld in een "alarmerend tempo". Ze legde daarom vorig jaar een wetsvoorstel op tafel, dat in juni al door de EU-klimaatministers werd goedgekeurd. Onderhandelingen tussen de lidstaten en het parlement over een definitieve wet zullen dit najaar beginnen.

De EU is een van de topimporteurs van soja, palmolie en hout uit gebieden waar daarvoor vaak bossen en andere waardevolle natuurgebieden zijn vernietigd. Dat geldt ook voor koffie, cacao en vlees. Volgens het Wereld Natuur Fonds is de EU verantwoordelijk voor 16 procent van de tropische ontbossing door de import van dergelijke producten.

Europese bedrijven worden volgens het voorstel verplicht 'zorgvuldigheidsregels' toe te passen als ze bepaalde producten in de handel willen brengen, op basis van een beoordelingssysteem over het risico op ontbossing in de landen waaruit die producten komen. Ook zijn er mensenrechten in verweven.

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) is blij met de "progressieve positie" die het parlement inneemt. "Al jaren beloven overheden wereldwijd ontbossing een halt toe te roepen, maar daarvan is tot nu toe weinig terechtgekomen. Daarom moeten we als Europa zelf onze verantwoordelijkheid pakken en onze handelsmacht inzetten om in andere landen ontbossing tegen te gaan."

Het parlement heeft ook nog maïs en rubber toegevoegd aan het wetsvoorstel, maar er was onvoldoende steun om de beoogde wetgeving te verbreden naar andere natuurgebieden, zoals savannes en moerassen. "Daarmee bestaat het risico dat het probleem zich deels verplaatst", vreest Eickhout. Wel wil het parlement dat de wetgeving ook zal worden toegepast op financiële instellingen. Volgens Greenpeace Nederland heeft het parlement gestemd "voor een ijzersterke nieuwe EU-wet tegen ontbossing".

Delen

Terug naar boven