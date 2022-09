EU-ministers over 2 weken weer bijeen over plannen energieprijs

dinsdag 13 september 2022 , 12:50

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen overleggen nog deze maand over nieuwe plannen om wat te doen aan de torenhoge energierekeningen. De energieministers buigen zich op 30 september over de voorstellen waar ze de Europese Commissie om gevraagd hebben.

De bewindslieden "zullen 30 september afmaken waar we vorige week aan zijn begonnen", twittert de energieminister van Tsjechië, dat dit halfjaar EU-voorzitter is. Hij roept opnieuw een extra energieraad bijeen in Brussel.

De EU-landen voelen de tijd dringen nu meer en meer burgers en bedrijven de rekeningen niet kunnen betalen. Ze hebben de commissie onder meer gevraagd om een voorstel voor een prijsplafond voor gas, maar zijn daarover nog altijd verdeeld. Het dagelijks bestuur van de EU wil onder meer voorstellen de lidstaten doelen op te leggen voor elektriciteitsbesparing en de overwinsten van energiebedrijven af te romen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen doet de plannen naar verwachting woensdag in haar jaarlijkse 'troonrede' uit de doeken.

Delen

Terug naar boven