Nieuwe Secretaris-Generaal van het Europees Parlement na veel koehandel benoemd

dinsdag 13 september 2022 , 14:00

DEN HAAG (PDC) - Alessandro Chiocchetti is de nieuwe Secretaris-Generaal van het Europees Parlement. Hij zal vanaf januari beginnen in deze functie, waarmee hij aan het hoofd staat van een staf van meer dan 8000 mensen. De benoeming van Chiocchetti is controversieel, omdat volgt uit een deal die gesloten is tussen verschillende fracties.

Chiocchetti was een omstreden kandidaat, onder meer omdat hij op dit moment de kabinetschef is van voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola. Ook wordt er getwijfeld over zijn geschiktheid, omdat hij niet genoeg ervaring zou hebben. Achter de schermen is er echter toch een deal gesloten tussen verschillende Europese fracties. Daardoor maakten de andere kandidaten uiteindelijk geen schijn van kans om deze topfunctie te krijgen.

Onderdeel van de deal was ook het oprichten van een nieuw Directoraat-Generaal (DG) die onder leiding zal komen te staan van een kandidaat van de linkse fractie GUE/NGL. Dit DG voor Parlementaire Democratische Partnerschappen zal worden geleid door Sanna Lepola, een Fins politicus die op dit moment nog werkt als plaatsvervangend Secretaris-Generaal van de linkse fractie.

Vanuit verschillende hoeken is er kritiek op de benoeming. Onder meer uitgesproken Fins Europarlementariër Heidi Hautala stelt dat deze benoeming de reputatie van het Europees Parlement in ogen van zowel burgers als ook vertegenwoordigers van andere EU-instellingen zou schaden.

Bron: Politico

Delen

Terug naar boven