Europees Parlement na zomerreces weer in Straatsburg aan de slag

maandag 12 september 2022 , 3:30

Bron: PDC

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement komt deze week voor het eerst sinds het zomerreces weer vier dagen in voltallige zitting in Straatsburg bijeen. Maandag om 17.00 uur wordt de plenaire vergadering door voorzitter Roberta Metsola geopend. Op de agenda veel klimaat, energie en Oekraïne.

Hoogtepunt van de zitting is de jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. In deze zogenoemde Staat van de Unie geeft Ursula von der Leyen woensdag vanaf 09.00 uur een voorschot op de beleidsplannen van de commissie de komende maanden, gevolgd door een debat met de Europarlementariërs.

Dat zal naar verwachting vooral focussen op de Europese solidariteit met Oekraïne en de gevolgen van de oorlog voor de Europese Unie. Zo wordt er over financiële bijstand van 5 miljard euro aan de regering in Kiev gestemd, omdat een deel ervan uit de EU-begroting komt. Maar ook de hoge energieprijzen houden de gemoederen in het 'EP' bezig. Er staat een debat en stemming op de rol over plannen om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen en het energieverbruik te verminderen. Ook bespreken de Europarlementariërs hoe de EU-inspanningen ter bestrijding van klimaatverandering kunnen worden opgeschroefd.

Delen

Terug naar boven