Kaag tevreden met goede, tijdige bijdrage aan EU-begrotingsdebat

PRAAG (ANP) - Minister Sigrid Kaag (Financiën) denkt dat Nederland een "hele goede, tijdige bijdrage" heeft geleverd aan de gesprekken die binnen de EU zijn begonnen over de beoogde hervorming van de Europese begrotingsregels. Tijdens een tweedaagse bijeenkomst met haar Europese collega's in Praag heeft ze de visie van het kabinet kunnen toelichten nadat ze eerder dit jaar samen met Spanje een document over het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact (SGP) uitbracht. De Europese Commissie komt volgende maand met een advies over de regels.

De EU-begrotingsregels, waarin staat dat een land geen begrotingstekort van boven de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag hebben en geen staatsschuld van meer dan 60 procent, werden aan het begin van de coronapandemie tijdelijk opgeschort. Dat gebeurde om lidstaten ongestraft de kans te geven de bevolking en bedrijven te steunen. De commissie wil ze weer herstellen, maar wel met de nodige aanpassingen en verbeteringen. ECB-topvrouw Christine Lagarde spoorde in Praag de lidstaten aan niet te lang te wachten met het herstellen van de begrotingsdiscipline.

Nederland pleit voor meer maatwerk als het om de aanpak van hoge staatsschulden in eurolanden gaat. Door de coronacrisis en de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne zijn de schulden fors opgelopen, tot gemiddeld 95 procent in de eurozone, zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis in Praag.

In plaats van dat alle landen zoals nu is verplicht hun schuld boven de 60 procent van het bbp jaarlijks met een twintigste deel ervan af te bouwen, zouden ze meer inspraak moeten hebben over de manier waarop ze hun schuldenlast aanpakken, vinden Nederland en Spanje. Ook de commissie ziet dat wel zitten. Maar effectieve handhaving is daarbij wel een vereiste, stelt Kaag.

Ook moeten alle landen, groot en klein, een gelijke behandeling krijgen. In het verleden kneep de Europese Commissie wel eens een oogje dicht als een machtig land als Frankrijk het met de regels niet zo nauw nam. "Ik maak geen verwijten", aldus Kaag. Maar, "wij willen een onafhankelijke toezichthouder", zei ze.

