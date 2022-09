Non-profitorganisaties willen ambitieuzere klimaatdoelen ECB

zaterdag 10 september 2022 , 12:19

Bron: flickr/Tim J Keegan

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) moet met ambitieuzere klimaatdoelen komen. Dat heeft een groep van twaalf non-profitorganisaties gevraagd. Ze willen onder andere dat het bedrijfsobligatieprogramma van de toezichthouder meer gericht is op groene uitgevers. Daarbij zouden niet alleen de opbrengsten van eerdere beleggingen naar groene initiatieven moeten gaan, de zogeheten herinvestering. Volgens de klagers zou de centrale bank hier sowieso meer geld voor moeten reserveren.

De ECB kwam deze week met een historische renteverhoging van 0,75 procentpunt in een poging de recordinflatie te beteugelen. Ook voor klimaatinitiatieven is steeds meer ruimte. In juli onthulde de ECB plannen om de obligatieportefeuille zodanig te herzien dat bedrijven met een grote CO2-voetafdruk worden "gestraft". Deze maatregel, die alom wordt toegejuicht als een belangrijke stap voorwaarts, gaat volgens de non-profitorganisaties niet ver genoeg.

De "exacte criteria" die de ECB gebruikt om het gestelde doel te bereiken blijven "ongespecificeerd," schreven de organisaties, waaronder het Wereldnatuurfonds, European Policy Office en Greenpeace in een open brief aan de centrale bank. Hoe ze worden toegepast is volgens de klagers van cruciaal belang om te bepalen of de aanpak in overeenstemming is met het Klimaatakkoord van Parijs. Volgens de organisatie zou ook het maatschappelijk middenveld meer betrokken moeten worden bij de groene aanpak. In dat opzicht zou de ECB een voorbeeld kunnen nemen aan de Bank of England die de discussie over de klimaatdoelen wel breder trekt.

Delen

Terug naar boven