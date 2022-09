EU-kopstukken naar uitvaart koningin Elizabeth

vrijdag 9 september 2022 , 19:59

De belangrijkste twee kopstukken van de Europese Unie zullen hun opwachting maken bij de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth. Zowel voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie als Charles Michel van de raad van regeringsleiders laat weten erbij te zijn.

De verstandhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is niet vrij van spanning sinds de brexit en de slepende onenigheid over bijvoorbeeld de grenzen van Noord-Ierland. Wat de Queen van dat alles vond is, zoals dat voor al haar politieke opvattingen geldt, niet bekend. Er is niettemin geregeld driftig over gespeculeerd. Bijvoorbeeld toen ze een jaar na het brexitreferendum bij haar troonrede een hoed droeg die wel heel veel weg had van de Europese vlag.

Von der Leyen en Michel prezen Elizabeth meteen na haar overlijden omstandig. Michel loofde onder meer haar bijdrage aan de toenadering tussen de landen van Europa. Hij beloofde "haar erfenis van bouwen aan vertrouwen tussen landen" te bewaren.

