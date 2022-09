Nederland is grootste Europese exporteur van plastic afval

vrijdag 9 september 2022 , 18:33

AMSTERDAM (ANP) - Nederland was vorig jaar het land in de Europese Unie dat het meeste plastic afval exporteerde naar landen die dit mogelijk niet goed kunnen verwerken, meldt de Plastic Soup Foundation vrijdag na eigen onderzoek. Ons land speelt daarmee volgens de stichting een grote rol in "de schimmige handel in plastic afval".

Wereldwijd exporteerden alleen Japan en de Verenigde Staten in 2021 meer plastic afval naar niet-OESO-landen. Dit zijn landen die vaak niet over de juiste infrastructuur beschikken om dat afval goed te verwerken, zoals Indonesië, Vietnam en Maleisië. In veel gevallen wordt het afval in de open lucht gestort en verbrand, waarna schadelijke stoffen en restanten plastic het milieu en de volksgezondheid kunnen aantasten.

Nederland exporteerde in totaal 200 miljoen kilo afval, waarvan 70 miljoen kilo naar Indonesië en 64 miljoen naar Vietnam. De cijfers heeft de Plastic Soup Foundation in kaart gebracht met behulp van een database met import- en exportinformatie uit bijna tweehonderd staten of wereldregio's.

Volgens de stichting neemt de export van plastic afval naar kwetsbare landen alleen maar toe, ook al worden de regels aangescherpt. "In 2021 was er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2020." Hoe het komt dat de uitvoer van plastic afval toeneemt, is volgens de stichting onduidelijk.

De stichting pleit ervoor dat export van plastic afval naar landen buiten de EU aan banden wordt gelegd. "Met name Nederland - als grootste doorvoerhaven van plastic afval - moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen."

