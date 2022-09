EU-landen raken het niet eens over prijsplafond gas

vrijdag 9 september 2022 , 15:46

Bron: Flickr / World Bank Photo Collection

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen zijn het ook op een ingelast overleg van hun energieministers niet eens geworden over een prijsplafond voor energie. Sommige landen zien niets in een limiet op de prijs voor alleen Russisch gas, die bijvoorbeeld Nederland voorstaat. Nederland en andere landen willen dan weer geen breder prijsplafond voor al het gas dat de EU invoert.

Over het afromen van de grote winsten die energiebedrijven boeken is wel grote overeenstemming. Voor producenten van duurzame energie bijvoorbeeld, die geen hogere kosten maken dan voorheen maar wel meeliften op de hoge prijs van stroom uit gas. Om echter te voorkomen dat duurzame energiebedrijven wordt ontmoedigd, moeten fossiele producenten ook een "solidariteitsbijdrage" gaan betalen. Ook over grotere besparingen op energie bleken de lidstaten het in grote lijnen eens, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw).

De EU-energieministers, met namens Nederland dus Vijlbrief, waren bijeengeroepen nu steeds meer burgers en bedrijven de energierekening niet langer kunnen betalen. De Europese Commissie komt binnen enkele dagen met uitgewerkte plannen, waarna de ministers vermoedelijk nog deze maand weer naar Brussel gaan om daarover te beslissen.

