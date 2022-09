ECB onderzoekt of banken zijn voorbereid op impact energiecrisis

vrijdag 9 september 2022 , 13:06

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank wil van de banken in de eurozone weten in hoeverre ze zijn voorbereid op de gevolgen van een verdere verslechtering van de energiecrisis in Europa. Zo heeft de toezichthouder aan bankdirecteuren gevraagd om te onderzoeken wat de impact op hun bedrijf zal zijn in het geval Rusland de gaskraan naar Europa volledig dichtdraait, zeiden ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Volgens de ingewijden worden de antwoorden van de banken medio september verwacht en zullen aan het einde van de maand vervolggesprekken worden gevoerd. Een woordvoerder van de centrale bank wilde geen commentaar geven op het onderzoek.

De inspanningen van Europa om een volledige energiecrisis af te wenden werden deze maand belemmerd doordat Rusland de gaslevering via de belangrijke Nord Steam 1-pijpleiding naar de regio heeft stilgelegd. Rusland verweert zich daarmee tegen de sancties van het Westen tegen het land vanwege de invasie van Oekraïne.

Banken kunnen geconfronteerd worden met toenemende verliezen als de energiecrisis escaleert en het aantal wanbetalingen van bedrijven oploopt. De ECB heeft als toezichthouder op het bankwezen de taak om ervoor te zorgen dat de banken voldoende reserves hebben om dit soort klappen op te vangen. De banken worden daarom regelmatig getoetst met zogeheten stresstests om te kijken hoe ze ervoor staan en of ze voldoende buffers hebben.

