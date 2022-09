Aardbeving munitie voor kabinet om gasverzoeken EU af te weren

vrijdag 9 september 2022 , 10:47

Bron: Rijksoverheid.nl

BRUSSEL (ANP) - Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zal naar de jongste aardbeving in Groningen wijzen als EU-collega's aandringen op het verhogen van de gaswinning daar. "Het is echt onveilig."

De aardbeving in de nacht van donderdag op vrijdag bevestigt hem in het voornemen "dat we zo snel mogelijk het Gronings gasveld gaan dichtgooien". Maar nu de energieprijzen voor bedrijven en burgers onbetaalbaar worden en Rusland dreigt de gaskraan helemaal dicht te draaien, kijken Eurocommissarissen en andere EU-landen toch weer belangstellend naar het resterende Groningse aardgas.

Maar als zij Nederland daarom vragen, "ga ik hun uitleggen dat het onveilig is. Er is vannacht een aardbeving geweest", zei Vijlbrief voor aanvang van overleg met de energieministers van de EU over de energiecrisis. "Mijn lijn is altijd geweest: gas uit Groningen is echt het laatste laatste redmiddel in een emergency."

