Sigrid Kaag: zo nodig zonder Hongarije minimum winstbelasting invoeren

Bron: European Commission

PRAAG (ANP) - De EU-landen moeten zo nodig een minimumtarief voor winstbelasting van 15 procent zonder Hongarije invoeren, vindt minister Sigrid Kaag (Financiën). Het land blokkeert een richtlijn over een Europees minimumtarief voor grote multinationals, ondanks een akkoord in internationaal verband. "Het is belangrijk dat we dat besluit zo spoedig mogelijk naleven", aldus Kaag. Ze bespreekt in Praag met andere ministers van Financiën onder meer het Europese belastingbeleid.

Steeds meer ministers hebben hun geduld met Hongarije over de kwestie verloren en roepen op tot andere maatregelen. Voor de invoering van een EU-richtlijn voor een minimaal belastingtarief is instemming van alle 27 landen nodig maar er bestaat ook een procedure die, als minstens negen landen meedoen, versterkte samenwerking heet. De Duitse minister Christian Lindner zei in Praag dat zijn land nationale wetgeving voor het minimumtarief zal invoeren als er geen Europese oplossing komt.

Zijn Franse collega Bruno Le Maire zei dat de versterkte samenwerking een oplossing kan zijn. "Maar als dat niet mogelijk zou zijn dan moeten we alle opties bekijken, ook nationale." Hij wond zich erg op over de situatie die Hongarije heeft veroorzaakt. "Ik werk nu al vijf jaar keihard aan een Europees minimumtarief voor winstbelasting. We moeten nu niet meer praten maar uitvoeren, en niet later dan volgend jaar."

Nederland is in principe voorstander van het vetorecht bij belastingzaken, erkent Kaag. Maar in dit geval "ondermijnt" Hongarije volgens haar de internationale afspraken over hervorming van het internationale belastingstelsel, met als doel belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Dat akkoord is door bijna 140 landen waaronder Hongarije gesloten. Er is in opgenomen dat multinationals met een jaaromzet van 750 miljoen euro of meer nergens ter wereld minder dan 15 procent belasting mogen betalen. "Het is belangrijk dat we dit nu goed afhandelen en dat we ons niet klem laten zetten door de wensen van één bijzondere lidstaat", aldus Kaag.

In juni deed premier Mark Rutte op een EU-top in Brussel nog zijn beklag over het plotselinge verzet van Hongarije tegen de invoering van een minimumtarief voor winstbelasting. Dat deed het land een week voor de top tijdens een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Brussel, minuten nadat Polen na maanden zijn veto tegen de plannen juist introk. Voordien had Boedapest geen bezwaren opgeworpen.

