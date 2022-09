Hongarije: prijsplafond op Russisch gas leidt tot stop levering

vrijdag 9 september 2022 , 7:54

© PDC

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Het instellen van een prijsplafond voor Russisch gas druist in tegen de Europese en Hongaarse belangen, zei de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto vrijdag, kort voor een spoedvergadering van de Europese ministers van Energie van de Europese Unie over maximumprijzen.

Volgens Szijjarto zou zo'n plafond leiden tot een onmiddellijke stopzetting van de leveringen door Rusland van gas aan Europa. Hongarije is op zoek naar nog eens 700 miljoen kubieke meter gas, bovenop een bestaande langetermijnleveringsovereenkomst. Szijjarto bracht in juli een bezoek aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov in Moskou. Vorige maand begon het Russische energiebedrijf Gazprom de leveringen aan Hongarije op te voeren, naast eerder overeengekomen leveringen via de Turkstream-leiding. Rusland voorziet Hongarije van het grootste deel van zijn olie- en gasbehoeften.

Vrijdag bespreken de EU-ministers manieren om de energieprijzen te temmen. Die zijn hard gestegen omdat Rusland de meeste gasstromen naar Europa heeft stopgezet als reactie op Europese sancties wegens de inval van Rusland in Oekraïne. "Het plan dat uitsluitend een prijsplafond wordt opgelegd aan Russisch gas dat via pijpleidingen komt, is volledig in strijd met Europese en Hongaarse belangen", stelde Szijjarto vrijdag in een video op Facebook.

Tsjechië, het land dat het roulerende voorzitterschap van de EU in handen heeft, zou hebben gezegd dat het de begrenzing van de Russische gasprijzen van de agenda van de vergadering wil verwijderen. In de video zegt Szijjarto "zijn uiterste best te gaan doen om Brussel te laten begrijpen dat gasleveringen geen ideologische of politieke kwestie betreft, maar een harde fysieke realiteit".

Vorig jaar, voor het begin van de oorlog in Oekraïne, tekende Hongarije een gasdeal met Rusland. Het land ontvangt 3,5 miljard kubieke meter gas per jaar via Bulgarije en Servië en nog eens 1 miljard via een pijpleiding uit Oostenrijk. De overeenkomst met Gazprom is voor vijftien jaar. Hongarije heeft eerder scherpe kritiek geuit op de EU-sancties tegen Rusland vanwege de invasie in buurland Oekraïne.

Delen

Terug naar boven