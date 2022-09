Oekraïne prioriteit bij overleg EU-ministers van Financiën

vrijdag 9 september 2022 , 3:30

© Santeri Viinamaki

PRAAG (ANP) - De EU-ministers van Financiën zijn twee dagen bijeen in de Tsjechische hoofdstad Praag. Oekraïne staat er hoog op de agenda van het tijdelijke Tsjechische EU-voorzitterschap.

Vanaf vrijdag 08.30 uur vergaderen eerst de 19 ministers van de eurozone (Eurogroep). Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) is daarbij en zal het besluit van de ECB toelichten om de belangrijkste rentetarieven met 0,75 procentpunten te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan.

Ook zal de Eurogroep naar verwachting opnieuw stemmen over de opvolging van de vertrekkende directeur van het permanente Europese noodfonds ESM, Klaus Regling. In juli kwamen ze er niet uit, maar de tijd dringt omdat Reglings termijn begin volgende maand verloopt. Er zijn nog twee kandidaten: de oud-ministers van Financiën van Portugal en Luxemburg.

Daarna voegen de ministers van de niet-eurolanden zich bij het gezelschap. Het hoofdthema tijdens de lunch en op de middagagenda is Oekraïne, en de economische gevolgen van de oorlog voor de EU. De inflatie, hoge energierekeningen en naar beneden gestelde groeiverwachtingen zijn bron van grote zorg.

Daarbij heeft de EU Oekraïne in mei 9 miljard euro financiële bijstand beloofd. Daarvan is 1 miljard als gunstige lening inmiddels uitgekeerd. Nu stelt de Europese Commissie voor een tweede tranche van 5 miljard euro aan Kiev ter beschikking te stellen. Ze wil een groot deel van het bedrag op de markt lenen en daarvoor garantstelling van de lidstaten vragen. Dat is nodig omdat er maar beperkte ruimte voor de bijstand is op de EU-begroting. EU-bronnen verwachten dat de ministers er in Praag mee zullen instemmen.

Zaterdag praten de ministers over hervorming van de Europese begrotingsregels en belastingbeleid.

