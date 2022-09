Mark Rutte: coronagelden uit Europa moeten nu economie versterken

donderdag 8 september 2022 , 19:12

Bron: European Commission

ROTTERDAM (ANP) - De miljarden die Nederland ontvangt uit het Europese coronaherstelfonds moeten de komende jaren hun werk gaan doen voor de Nederlandse economie. Dat zei premier Mark Rutte bij de bekendmaking van Ursula von der Leyen dat de Nederlandse aanvraag voor de gelden is goedgekeurd. De voorzitter van de Europese Commissie kwam hiervoor naar Rotterdam.

"In de geest van het motto van deze stad gaan we de woorden omzetten in daden. Niet alleen op het gebied van huisvesting en arbeidsmarkt, maar ook voor de digitale en energietransitie. Vooral dat laatste is urgent", aldus Rutte.

Von der Leyen onderschreef dat, ook gezien de droogte en de uitzonderlijke hitte van de afgelopen zomer. "Maar ook omdat we echt moeten loskomen van de Russische fossiele brandstoffen, of liever nog alle fossiele brandstoffen." Ze zei dat het fonds aanvankelijk bedoeld was om de economie er weer bovenop te helpen na de coronacrisis, maar dat het nu ook bijdraagt aan het beperken van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag zei dat de Nederlandse plannen voor het geld de economie ook weerbaarder en duurzamer moeten maken. "Sommige maatregelen komen misschien tien jaar te laat", zei ze zonder uit te wijden. "Maar we hebben het gehaald en zijn klaar om een vliegende start te maken." Het is volgens haar "echt een nationaal plan van hervormingen en investeringen".

Nederland diende een dik pakket voorstellen bij de Europese Commissie in. Daarin stonden 49 voorstellen die samen 4,7 miljard euro moeten kosten. Ongeveer de helft van de plannen heeft betrekking op het tegengaan van klimaatverandering en een kwart op digitalisering. Beide percentages zijn hoger dan de Europese Commissie had geëist, stelde Von der Leyen tevreden vast.

