Rob Jetten: Europa moet meer energie besparen

donderdag 8 september 2022 , 18:55

EEMSHAVEN (ANP) - Nederland wil dat Europa meer gaat doen om energie te besparen. Dat zei minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie tijdens de ingebruikname van lng-terminal de EemsEnergyTerminal in de Groningse Eemshaven. Nederland staat wel achter een maximumprijs op Russisch pijpleidinggas, "om ook gewoon echt een tegenreactie te laten zien tegen het spel dat de Russen met Europa hebben gespeeld".

Bij andere maximumprijzen die worden voorgesteld moet volgens Jetten worden gekeken of ze niet leiden tot gevaar voor de leveringszekerheid. "Het moet niet zo zijn dat al die lng die hier binnenstroomt toch naar Azië gaat omdat ze daar meer betalen, dat zou zonde zijn." Daarnaast vindt Jetten het onverstandig om bij duurzame energie "de prijs af te romen" omdat het de energietransitie zou kunnen vertragen.

Volgens Jetten gebruiken producenten van groene energie de extra winsten die ze momenteel boeken om extra te investeren. "Dat is ook goed. Nu vieren we hier feest omdat we meer vloeibaar gas Europa in kunnen voeren. Dat is voor de korte termijn goed, maar uiteindelijk wil je ook van dit soort fossiele brandstoffen af."

Om dat te doen is het dus ook noodzakelijk dat alle Europese landen gaan besparen, zegt Jetten. "Nederland staat er redelijk goed voor, een paar andere landen ook. Maar we zien ook Europese lidstaten waar juist meer gas is verbruikt. Wij pleiten echt voor meer verplichtende besparingsafspraken."

De keuze om meer kolen te gebruiken om energie op te wekken was volgens Jetten "een moeilijke keuze". "Maar daardoor kunnen de gascentrales wel zo goed als uit. Als we echt een koude winter krijgen zonder Russisch gas, dan moeten we 25 procent minder gas verbruiken."

Ook de Tsjechische premier Petr Fiala was bij de opening van de nieuwe terminal, waar het Tsjechische energiebedrijf CEZ een deel van de gascapaciteit inkoopt. Als voorzitter van de Europese Unie heeft Tsjechië de energiecrisis hoog op de agenda gezet. Vrijdag begint een Europese top in Brussel over die crisis. "Tot nu toe zijn we het op de belangrijke punten steeds eens geworden in Europa. Ik geloof dat dit ook tijdens de top van morgen weer zal gebeuren."

Delen

Terug naar boven